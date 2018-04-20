İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak adresinde ikamet eden iş adamı İsmail Hakkı Özpunar (67) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan İsmail Hakkı Özpunar’un cenazesi Sakarya’da toprağa verildi.