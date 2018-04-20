İsmail Hakkı Özpunar İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak adresinde ikamet eden iş adamı İsmail Hakkı Özpunar (67) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan İsmail Hakkı Özpunar’un cenazesi Sakarya’da toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz