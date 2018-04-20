İzmit Malta Mahallesi Onur Sokak adresinde ikamet eden emekli astsubay Mehmet Bayram’ın eşi Sacide Bayram (68) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sacide Bayram’ın cenazesi Kocabayramlar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.