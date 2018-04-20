İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutları Elmas Sokak adresinde ikamet eden ayrancı merhum İsmail Yündün’ün eşi Sabriye Yündün (87) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Sabriye Yündün’ün cenazesi Malta Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.