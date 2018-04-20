Sabriye Yündün
İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutları Elmas Sokak adresinde ikamet eden ayrancı merhum İsmail Yündün’ün eşi Sabriye Yündün (87) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Sabriye Yündün’ün cenazesi Malta Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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