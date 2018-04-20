Halise Pektaş
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi adresinde ikamet eden Seka Kağıt Fabrikasından emekli merhum Ruhi Pektaş’ın eşi Halise Pektaş (76) parkinson nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Halise Pektaş’ın cenazesi Güvercinlik Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güvercinlik Mezarlığında toprağa verildi.
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