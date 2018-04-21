Hasan Kesmen
İzmit Bayraktar Mahallesi Uzun Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Hasan Kesmen (83) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Kesmen’in cenazesi Bayraktar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz