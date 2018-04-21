İzmit Bayraktar Mahallesi Uzun Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Hasan Kesmen (83) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Kesmen’in cenazesi Bayraktar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.