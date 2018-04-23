İzmit Çukurbağ Mahallesi Gülümser Sokak adresinde ikamet eden ayakkabıcı esnaf Hüseyin Günaydın (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Günaydın’ın cenazesi Hüseyinpaşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.