İshak Akbaş Körfez Mimar Sinan Mahallesi Oymak Sokak adresinde ikamet eden SSK’dan emekli İshak Akbaş (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli 5 çocuk babası olan İshak Akbaş’ın cenazesi memleketi Aksaray’da toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz