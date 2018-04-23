Körfez Mimar Sinan Mahallesi Oymak Sokak adresinde ikamet eden SSK’dan emekli İshak Akbaş (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli 5 çocuk babası olan İshak Akbaş’ın cenazesi memleketi Aksaray’da toprağa verildi.