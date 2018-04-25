Derince Yavuz Sultan Mahallesi Emniyetçiler Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum İsmail Eker’in eşi Fatma Eker (74) böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Eker’in cenazesi Bolu Göynük ilçesinde toprağa verildi.