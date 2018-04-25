Fatma Eker
Derince Yavuz Sultan Mahallesi Emniyetçiler Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum İsmail Eker’in eşi Fatma Eker (74) böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Eker’in cenazesi Bolu Göynük ilçesinde toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz