İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Eskiorman Sokak adresinde ikamet eden emekli albay Mahir Selçuk Güler (59) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mahir Selçuk’un cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.