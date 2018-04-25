İstanbul Fatih ilçesi Molla Gürani Caddesi Yirmisekiz Mehmet Çelebi Sokak adresinde ikamet eden ve aslen İzmit Yenidoğan Mahallesinden olan SSK emeklisi Orhan Onat (73) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Orhan Onat’ın cenazesi İstanbul Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.