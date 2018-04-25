Orhan Onat
İstanbul Fatih ilçesi Molla Gürani Caddesi Yirmisekiz Mehmet Çelebi Sokak adresinde ikamet eden ve aslen İzmit Yenidoğan Mahallesinden olan SSK emeklisi Orhan Onat (73) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Orhan Onat’ın cenazesi İstanbul Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz