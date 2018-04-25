İzmit 28 Haziran Mahallesi Ercan Sokak adresinde ikamet eden pişmaniyeci merhum Numan Ören’in eşi Pagize Ören (58) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Pagize Ören’in cenazesi Erikli Belen Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Erikli Mezarlığında toprağa verildi.