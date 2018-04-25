Pagize Ören
İzmit 28 Haziran Mahallesi Ercan Sokak adresinde ikamet eden pişmaniyeci merhum Numan Ören’in eşi Pagize Ören (58) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Pagize Ören’in cenazesi Erikli Belen Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Erikli Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz