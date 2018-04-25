Derince Yenikent Mahallesi Dobra Sokak adresinde ikamet eden lastik fabrikasından emekli Hasan Yazıcı (72) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hasan Yazıcı’nın cenazesi Başaran Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.