"Vekilimizin yanındayız"

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi, ilçe başkanları ile gerçekleştirdiği yemek sonrasın da ortak bir açıklama yaparak, Milletvekili Tahsin Tarhan’a destek verdi.

“BİZİM YUMRUĞUMUZ ADALET”

“Milletvekilimiz Tahsin Tarhan’ın dün olduğu gibi bugün de yanındayız” diyen CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İlçe Başkanları; “Siyaset şeffaflık gerektirir. Keza iktidar partisinin il başkanının şeffaf olmak zorunluluğu vardır. Sayın il başkanı sahip olduğu şirket ile ilgili olarak soru önergesine cevap vermek yerine Milletvekilimize ‘Fetöcülerin kuklası olmuş, boş işlerle uğraşan sözde milletvekili’ şeklinde ağır hakaretlerde bulunması bir kaçıştır. İktidar partisine mensup bir siyasetçinin kamuoyunu aydınlatarak hakkındaki şaibeleri gidermeye çalışmak yerine partimiz milletvekiline saldırması kabul edilemez bir tavırdır. ‘Sözde Adalet Arayanlar’ diye nitelendirdiği milyonların sesi olan Adalet Yürüyüşü’nün bir gün kendisine de lazım olacağını hatırlatarak, bizim yumruğumuz adalettir diyor, tavrını kınıyor ve kendini şeffaflığa davet ediyoruz” şeklinde ortak açıklamada bulundular.

“SALDIRIYI KINIYORUZ”

HDP’li Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan saldırıyla ilgili de açıklama yapan Sarıbay; “Hatun Tuğluk'un cenazesine ve katılanlara düzenlenen insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz. Ölüye saygısız, dinine sevgisiz, nefret dolu bu saldırı tüm Türkiye’nin içini sızlatmıştır. Bir annenin cenazesine bile saldıracak kadar insani değerlerini yitiren güruhlar, ötekileştirici imha siyasetinin sonuçlarıdır. Üzülerek ifade ediyoruz ki, toplumun insani değerlerden giderek daha fazla yoksunlaştığını ve yaratılan düşmanlıkların giderek derinleştiğini görüyoruz. Kaygı verici bu gidişat karşısında ölüye saygı, cenazeye saygı dinimizin emri iken, bu saygısız davranış Müslümanlığa sığmaz diyor, birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışan tahrik ve provokasyonlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguluyoruz. Merhuma rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyor, bir kez daha Ankara'daki defin esnasında cenazeye saldırmaya cüret eden saygısız güruhu lanetliyor ve en temel ahlaki ve insani değerlerini yitirmiş bu anlayış kınıyoruz “dedi.