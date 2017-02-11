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Vektör çalışması devam ediyor

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Vektör çalışması devam ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler vektör ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

“Vektör Mücadelesi Hizmeti” kapsamında; yaz dönemi boyunca vektör üreme potansiyeli olan alanlarda larva ve ergin haşerelerin soğuktan korunmak amacıyla yer altı sistemlerinde sığınmasından dolayı saklandıkları yer altı bölgeleri ilaçlama yapılıyor.

 

TEMEL FOG CİHAZI

Kış aylarında soğuktan korunmak için saklanan ve yuvalanan haşerelere saklandıkları bölgelerde temel fog cihazı ile müdahale ediliyor. Ekipler sisleme yöntemi ile kapalı dereler, logarlar, fosseptikler, kapalı kanal ve kanaletler, kapalı sulama kanalları, arıtma tesisleri, mezbahaneler, yağmur suyu kolektörleri, İSU kanalları, Telekom kanalları, terkedilmiş binalar, bodrumlar, köprü altlarında çalışmalar gerçekleştiriyor.

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