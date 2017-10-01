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Veli-Der, CHP’den destek istedi

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Veli-Der, CHP’den destek istedi
İlimizde de yeni oluşum için çalışmalarını sürdüren Veli-Der kurucuları ve Eğitim-Sen yöneticileri, önceki gün CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’dan destek istedi.

Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, Eğitim-Sen Hukuk Sekreteri Ayda Işık Sevim ve eski yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Öğrenci Veli Derneği’nin (Veli-Der) kuruluş çalışmalarını yürüten Göksel Yılmaz, önceki gün CHP Kocaeli İl Örgütü’nü ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindekiler kurulacak olan dernek ve çalışmaları hakkında il başkanı Cengiz Sarıbay’ı bilgilendirdi.

 

“LAİK, BİLİMSEL VE KAMUSAL EĞİTİM”

Dernek hakkında bilgi veren Göksel Yılmaz, “Türkiye’de rejim değişikliği en fazla eğitim üzerinden yapılıyor. Dindar nesil yetiştirme projesi hayata geçirilmeye çalışılıyor. Geleceğimize sahip çıkmak için veliler ve öğretmenler olarak birlikte hareket etmeliyiz. Veli-Der’in amacı laik, bilimsel ve kamusal eğitimdir. Artık itiraz etmek, teşhir etmek yetmiyor. Ciddi şekilde mücadele edilmesi gerekir” dedi.

 

CHP’DEN DESTEK İSTEDİ

Eğitim-Sen olarak Veli-Der’i desteklediklerini söyleyen Eğitim-Sen Şube Başkanı Hicran Turan ise, “Sendika olarak bu oluşumun yanında olacağız. Çünkü saldırı hepimize karşı yapılıyor. Laik, bilimsel bir eğitim için hepimizin bu gidişata karşı durması gerekir. Birlikte mücadele etmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisini de bu oluşumun içinde görmek ve desteğini almak istiyoruz” dedi.

 

DESTEK SÖZÜ VERDİ

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay da, “Çocuklarımızın laik, bilimsel, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim almaları için bizler de bize düşen görev ne ise yapmaya hazırız. Her konuda kapımız sizlere açıktır, şahsım ve örgütüm adına her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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