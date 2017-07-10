Vergi indirimi yolda

Hükümet, özel sektörün ilave yatırımlarına vergi indirimi getirmeye hazırlanıyor

Konu hakkında açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, mevcut sistemde yatırım yapılırken vergi kolaylıklarından yararlanılmadığını belirterek, “Kanundan kaynaklanan bir sıkıntı var. Şimdi onu değiştiriyoruz. Yatırım indiriminin hızlı bir şekilde olmasının önünü açıyoruz” dedi.