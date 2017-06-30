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Vergi yapılandırmasında son gün yoğunluğu

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Vergi yapılandırmasında son gün yoğunluğu
Vergi yapılandırmasında son gün işlemlerde yoğunluğa neden oldu. Dairelerde gece 24.00’a kadar işlem yapılabilecek.

Vergi yapılandırmasını son güne bırakanlar vergi dairelerinde yoğunluğa neden oldu. Yapılandırmada son fırsatı kaçırmak istemeyenler ise bugün 24.00’a kadar başvuru yapabilecek. Başvuru sürelerinin son gün olduğunu hatırlatan Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, “Yoğun bir ilgi ile karşı karşıyayız. Gece yarısına kadar 23.59’a kadar vergi dairelerimiz açık bulunacaktır” dedi.

 

Karayılan, yapılandırma kapsama ilişkin şunları kaydetti:

“Bu kapsamda avantaj, alacaklar ve borçlar üzerinde birikmiş olan gecikme faizleri silinmekte. Bu oran yıllık olarak 16.80 mertebesinde. Bunun yerine yüzde 3.5-4 oranında bir faiz yükü ile yeniden bu borçlar güncellenmekte. Dolayısı ile biriken faizin yükü kaldırılmakta."İdari para cezalarının da bu kanun kapsamında yapılandırıldığını aktaran Karayılan, trafik para cezaları ve seçim para cezaları dolayısıyla kesilen cezaların da bu kapsamda yer aldığını söyledi.

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