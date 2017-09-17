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Vergül: En kötü 1 puanla dönebilirdik

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Vergül: En kötü 1 puanla dönebilirdik
Vergül: En kötü 1 puanla dönebilirdik

2-0’dan 2-2’ye getirdikleri ancak 3 puana giderken 3-2 mağlup oldukları Eyüpspor deplasman maçını değerlendiren 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’un  teknik direktör Cem Sinan Vergül, “Müthiş bir geri dönüşten sonra yediğimiz gol ve puansız dönmek bizleri üzdü” diye konuştu

 

VERGÜL: OYUNA KÖTÜ BALADIK

Maçı değerlendiren Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Cem Sinan Vergül şunları söyledi: Oyuna iyi başlamadık. Zaten yediğimiz 2 golden belli. Biri uzun mesafeden yapılan ortayla gelen gerçekten iyi bir gol. Sonrası penaltı. O ana kadar oyunu fazlasıyla geride kabul ettik. 2 golden sonra oyuncularımız da bunun yanlış olduğunu çözdü. Sonraki dönüş gerçekten bizim için müthiş oldu. Puan almadan dönmemiz işten bile değildi.

 

YILMAZ: YÜZDE YÜZ KIRMIZIYDI

Hakemin her iki takım adına da kötü maç yönettiğini ve skorda yüzde 50 etkisi olduğunu belirten kulüp başkanı Erhan Yılmaz ise, “Art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama yüzde yüz kırmızı kartı vermedi. Mağlubiyetimize yüzde elli etkisi oldu diyebilirim. Çok yazık oldu. Şimdi kime ne anlatsak. Skor ortada. Ne anlatsak millete hikaye gelir. Ama gördünüz; pozisyon var, oyun var. İlk 15 dakika haricinde bütün oyunun kontrolü bizde. İkinci yarı biraz oyundan düştük. O düşüşün cezasını çekiyoruz. 2.yarıya başladığımızda o 2-3 taneyi atabilseydik şuan 4-2 ya da 5-2 bitmiş olacaktı” dedi. 

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