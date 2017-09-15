Vergül: "Sonuçtan ziyade iyi futbol"

Kocaeli Birlikspor’da genç teknik adam Cem Sinan Vergül, Eyüpspor karşısında “Kazanmak istiyoruz ancak önceliğimiz iyi futbol” dedi

HİÇ BİR MAÇ KOLAY DEĞİL

Önemli bir rakiple oynayacaklarını belirten teknik direktör Cem Sinan Vergül şu ifadelere yer verdi: Ligde kolay maç yok. Eyüp maçına iyi hazırlandık. Çocuklar çok hırslı ve istekli. Sahada çok iyi mücadele eden bir takım olacağına inanıyorum. Elbette kazanmak istiyoruz ancak önceliğimiz sonuç değil iyi oyun oynamak” şeklinde konuştu.

HAZIRIZ!

Maçlara hafta hafta baktıklarını ve rakip takımlar arasında ayrım yapmadıklarını da söyleyen teknik patron Cem Sinan Vergül, “Eyüpspor’a ‘ligdeki rakibimiz’ olarak bakmıyoruz. Her takıma aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Ciddi iki rakiple oynadık. Bir diğeriyle de bugün oynayacağız. Her anlamda hazır duruma geldik. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.