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Veteran voleybolcular tempo arttırdı

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Veteran voleybolcular tempo arttırdı
Mayıs sonu ya da Haziran’ın ilk haftasında gerçekleşmesi planlanan Türkiye Veteranlar Voleybol Turnuvası’nda geriye sayım başladı.

İlimizden organizasyonda yer alacak olan takımlar çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

 

ANTRENMANLAR BAŞİSKELE’DE

Türkiye Veteranlar Voleybol Turnuvası öncesi çalışmalarını tempolu bir şekilde sürdüren voleybolcular eksiklerini gideriyor. Her Pazartesi akşamı Başiskele Spor Salonu’ndakiantrenmanlarda bir birinden çekişmeli maçlar yapan veteranlar, hem form tutuyor hem de bir birlerini daha iyi tanıma imkanı buluyor.Maçları kısa bir süre önce kalbinden operasyon geçiren Voleybol Antrenörü Adem Durmuş da yakından takip ediyor ve sporculara bol bol taktik veriyor.Kısa bir süre içerisinde antrenman sayısının haftada 2’ye çıkarılacağı düşünülüyor.

 

YİNE İDDİALIYIZ

Geçen yıl Türkiye Veteranlar 35 Yaş Kadınlarda Türkiye ikinciliğini Kocaeli elde etmiş, Erkekler 35’te Türkiye beşinciliği ile İzmir’den dönülmüştü. Bu yılki organizasyonun Bursa’da düzenlenme ihtimali bulunuyor ancak Voleybol Federasyonu konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu yıl ki turnuvanın, geçen yıl olduğu gibi çok renkli görüntülere ve bir birinden çekişmeli maçlara sahne olacağına kesin gözü ile bakılıyor. Kocaeli’yi yıl da +35 Kadın, +35 ve +45 erkekler olmak üzere 3 takım temsil edecek. Erkek takımlarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına parkelerde boy göstereceği tahmin ediliyor. Erdem ÖVÜÇ

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