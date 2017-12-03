KOÜ'lü öğrencilerden 3 Aralık'a özel klip

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir ekip, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel anlamlı bir video hazırladı. Üniversitenin hesabından paylaşılan videoda işaret dili ile hisler paylaşıldı. Video, öğrenciler tarafından birçok sosyal medya platformundan paylaşıldı.