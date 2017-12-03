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Yer: Darıca. Yaşlı kadının evi yürek sızlattı...

Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler yürek sızlattı. İddiaya göre, bu yaşlı kadının evi Darıca 'da bulunuyor. Göz yaşları içinde evi gezdiren yaşlı kadın için sosyal medya hesapları seferber oldu .

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Yer: Darıca. Yaşlı kadının evi yürek sızlattı... mask
Yer: Darıca. Yaşlı kadının evi yürek sızlattı...
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