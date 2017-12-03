Bugün 16:39 TSİ
Yer: Darıca. Yaşlı kadının evi yürek sızlattı...
Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler yürek sızlattı. İddiaya göre, bu yaşlı kadının evi Darıca 'da bulunuyor. Göz yaşları içinde evi gezdiren yaşlı kadın için sosyal medya hesapları seferber oldu .
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz