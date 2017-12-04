Feci kaza kemaralara yansıdı

Görüntülerde D-100 karayolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Burak Artuç idaresindeki 41 PG 673 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak savrulduğu ve park halinde bulunan 7 araca çarptığı görülüyor. Kazanın ardından toz bulutunun havaya yükseldiği ve bir diğer kamera açısında ise park halindeki araçların bulundukları yerden hareket ederek yolun kenarındaki durağa çarpmaları görülüyor.

8 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Derince D-100 karayolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Burak Artuç idaresindeki 41 PG 673 plakalı otomobil kontrolden çıkarakönce orta refüje daha sonra iseyolun sağ tarafında bulunan otomobil galerisine dalmış kazada Artuç ve eşi Esma Artuç yaralanmıştı. Kazada galeriye ait 5 araç ile yol kenarında park halinde olan 2 araç olmak üzere toplam 8 araçta maddi hasar meydana gelmişti. Kazada yaralanan Artuç çiftinin hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi.