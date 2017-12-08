Bugün 16:25 TSİ
Böyle şaka olur mu?
Böyle şaka olur mu?
Metroda seyahat eden bir kaç yolcu...
Elektrikler gidip gelmeye başlar...
Hafif bir korku oluşur ve ardından... En kötüsü!
Koca bir şakaaaa..!
Böyle şaka olur mu?
Metroda seyahat eden bir kaç yolcu...
Elektrikler gidip gelmeye başlar...
Hafif bir korku oluşur ve ardından... En kötüsü!
Koca bir şakaaaa..!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz