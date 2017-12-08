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- Bugün 16:25 TSİ

Böyle şaka olur mu?

Böyle şaka olur mu?

Metroda seyahat eden bir kaç yolcu...

Elektrikler gidip gelmeye başlar...

Hafif bir korku oluşur ve ardından... En kötüsü!

Koca bir şakaaaa..!

kutuyu işaretleyip tamama basın

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