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Aşırı heyecanlı misket yarışı
Aşırı heyecanlı misket yarışı...
Gözlerinizi ayırmadan, adeta bir at ya da formula yarışı izler gibi takip ettiriyor...
Aşırı heyecanlı misket yarışı...
Gözlerinizi ayırmadan, adeta bir at ya da formula yarışı izler gibi takip ettiriyor...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz