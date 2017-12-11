3 kişinin yaralandığı kaza kamerada



Kaza, öğle saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Karşıyaka Sapağı mevkiinde meydana geldi. Gölcük istikametine gitmekte olan İsmail Kansu yönetimindeki 34 ZK 0800 plakalı otomobil hatalı sollama ve aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak Yunus Albar yönetimindeki 41 BY 595 plakalı otomobile ardından Serdar Çolak yönetimindeki 41 PF 301 plakalı otomobile çarptıktan sonra durakta yolcu almakta olan Osman Kutlay yönetimindeki41 GR 607 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarparak durabildi. Kazada, İsmail Kansu, otobüste bulunan Adem Çapar ile Sezgin Yılmaz yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameraları ile kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.