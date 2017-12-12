Dün 16:11 TSİ
Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı
Özel harekat polisi E.B.'nin üzerine yürüyen bir kişi tekme atarken, bir anda ortalık karıştı. Polis memuru tekme atan kişiye yumruk atarken, bir anda etrafını saran kişiler sopa, tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Polis memuru tabancasını çıkararak ateş ederken, yere düşünce üzerine çullanan kişiler sopalarla öldüresiye vurdu. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
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Yorumlar
(1 )
Mus - bar bar lar sokağı.. izmit te bu tür yerlere gidenlerin amacı ne.. eğlence değil o kesin
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