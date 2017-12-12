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- Dün 16:11 TSİ

Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı

Özel harekat polisi E.B.'nin üzerine yürüyen bir kişi tekme atarken, bir anda ortalık karıştı. Polis memuru tekme atan kişiye yumruk atarken, bir anda etrafını saran kişiler sopa, tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Polis memuru tabancasını çıkararak ateş ederken, yere düşünce üzerine çullanan kişiler sopalarla öldüresiye vurdu. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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Yorumlar

(1)
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Mus - bar bar lar sokağı.. izmit te bu tür yerlere gidenlerin amacı ne.. eğlence değil o kesin

Yanıtla . 0Beğen 13 Aralık 09:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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