"Müzik Haramdır" diyene KOÜ'lülerden sazlı sözlü cevap!

İTÜ Konservatuar öğrencileri, üniversitede dağıtılan “Müzik ruhun gıdası mıdır?” “Müziksiz hayat olmaz mı?” gibi sorular soran ve müziğin haram olduğunu yazan bildiriyeçektikleri video ile sazlı türkülü cevap vermişti. İTÜ'lü gençlerin bu eylemine Kocaeli ÜniversitesiDevlet Konservatuarı Öğrencilerinden destek geldi.