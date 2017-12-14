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İzmit'te kanlı gece: 1 ağır yaralı

İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bir kahvehaneyi işleten Mithat Filiz(43) ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu öğrenilen spor salonu sahibi Mehmet E. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet E. üzerinde bulunan silahla Filiz'e peş peşe ateş etti. Mithat Filiz vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanırkenMehmet E. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Filiz özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Filiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısın yakalanması için çalışma başlattı.

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