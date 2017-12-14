Bu adama iyi bakın, hurdaya dönen araçtan tek parça kendi başına çıktı!

Kural ihlalleri kazaları beraberinde getirmeye devam ediyor. Aralık ayında yurt genelinde dikkatsiz sürücü ve yayaların neden olduğu trafik kazalarının bir kısmı Mobese kameraları tarafından da görüntülendi. Kontrolden çıkan araçlar, otomobilden düşen sürücüler, ölümden dönen yayalara ilişkin görüntüler anbean trafik kamaraları tarafından görüntülendi.