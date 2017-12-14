Bugün 17:00 TSİ
Karda komik kaza! Kahkahalara boğuldular...
Olay Karte kayak merkezi yolunda bulunan bir işletmenin kızak alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartepe yolundaki işletmeye gelen bir gurup tatilci, aileleriyle birlikte kar üzerinde kızak yapmaya başladı. Bu sırada kızak alanına şişme yatakla gelen bir kişi, kızak pistinin en tepesine çıkarak kaymaya başladı. Aniden hızlanan tatilci, kızak pisti kenarında elinde kızağı ile bekleyen bir bayana çarptı. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde kısa süreli şok geçiren bayan, diğer tatilcilerin kahkahaları arasında ayağa kalktı. Bayana çarpan tatilci ise kayarak pistin sonunda gözden kayboldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz