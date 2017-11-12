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İzmitli gruptan kısa film!

Çekimleri İzmit’te yapılan kırmızı otomobil filminin yapımcıları Suat Taylan, İlker Kanhan ve Tunat Hartlı İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret ederek filmin CD’sini hediye ettiler. Konuklarına ziyaret için teşekkür eden Başkan Doğan “ çocuk işçiliği ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın hayatlarının baharında çalıştırılmasını önlemek için hem hükümetimiz, hem de yerelde bizler çalışmalar yapıyoruz. Çektiğiniz filmi en kısa zamanda izleyeceğim” dedi. Yönetmenliğini İlker Keleş, görüntü yönetmenliğini Suat Taylan’ın yaptığı Kırmızı Otomobil isimli kısa filmde bir çocuk işçinin hayatı anlatılıyor

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