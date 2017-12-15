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Kocaeli'deki siyah dere görenleri şaşkına çeviriyor

Dilovası Tavşancıl sahilinde çekilen bu görüntüler endişe yarattı. Sosyal medyada dönen görüntülerin sahibi "ilçemizde yapılan su analizleri tertemiz çıkıyormuş , numuneleri erikli su tesisinde alıyorlar galiba..." notunu ekledi.

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