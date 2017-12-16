Kına gecesi hastanede bitti!

Olay, saat 21.00 sıralarında, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Yarın dünya evine girecek olan Özlem ve Tayfun Akkuş çiftinin kına gecesinin yapıldığı düğün salonunda, davetlilerden bazıları fenalaştı. Yaklaşık 400 davetlinin bulunduğu salonda baygınlık geçiren 6 kişi, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bunun üzerine kına gecesi sonlandırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine giden gelin Özlem Akkuş ile 11 kişi de nefes alamadıkları şikayetiyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

TABURCU OLDULAR

Doğalgazdan etkilendiği belirlenen 18 kişi, müdahalelerinin ardından taburcu edildi. En mutlu gecelerinde hiç akla gelmeyecek bir olay yaşandığını belirten damat Tayfun Akkuş, "Bu güzel günümüzde güzelce eğlenmek varken, bir anda gergin bir ortam oldu. Bize ilk önce tuvaletten dolayı kaynaklanan bir şey dediler, ama daha sonra sızan doğalgazın havalandırma yoluyla salonun içine yayıldığı belli oldu. Hiç akla gelmeyecek bir şey oldu. Gelin de şu anda biraz kötü. Kan değerlerini verdik. Midesi de bulanıyor. Tedavi altında" dedi.

"MİLLET NEFES ALAMAZ HALE GELDİ"

Gelin Özlem Akkuş'un amcası Emrah Bayraktar ise, "İçeride bir gaz kaçağı vardı. Ondan sonra millet nefes alamaz hale geldi. Sonra dışarı çıktık. İnsanlar baygınlık geçirmeye başladı. Daha sonra ambulanslar geldi. Ambulanslar oradakilere müdahale ettiler. Daha sonra biz oradan kız evine geçtik. Kız evinde de fenalaşanlar oldu" diye konuştu. Damadın babası Cafer Akkuş ise olay nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, "Ben de etkilendim. Hangi hastaneye kimin gittiği belli değil. Bütün hastanelerde şu anda hastalar var. Benim eşim de şu anda rahatsız. Tedavi görüyor. Gelin çok kötü etkilendi. Damat o kadar değil ama gelin şu anda hastanede yatıyor" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.