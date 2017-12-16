Kocaelili grup Kudüs marşı besteledi!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve başkonsolosluklarını Kudüs’e taşıyacaklarını açıklaması, tüm Müslüman dünyasında olduğu gibi Türkiye’de de tepkilere sebep oldu. Milyonlarca insan sokaklara çıkarak ABD’nin kararına tepki gösterdi. Daha önce "Yar Davutoğlu", "Şehitlerimiz" besteleri ile dikkat çeken Grup Anka da ABD’nin kararına tepki göstermek, Filistinli Müslümanlara destek olmak için stüdyoya girerek bir marş besteledi. Ahmet Kurt, Mehmet Ali Er ve Muhammed Dikçal, yaklaşık bir hafta sürede besteledikleri "Kudüs Marşı" ile Müslümanları birlik olmaya çağırdı.

"Kudüs Müslümanların şerefidir, onurumuzdur, bize Efendimiz Hazreti Muhammed’in emanetidir"

Marşı bestelemedeki amaçlarının Filistinli Müslümanların yanlarında olduklarını göstermek olduğunu ifade eden Ahmet Kurt, "Marşı bestelemekteki asıl amacımız İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısında bulunmaktadır. Özellikle ABD’nin kutsalımız Mescid-i Aksa, Kudüs hakkında almış olduğu bu son kararıyla birlikte açıktan Müslümanları açıktan bir ablukanın içinde tutmalarının bir dışa vurumudur. Bunu ifade etmek isterim. Tabii şunu herkes bilsin; Kudüs Müslümanlar’ın şerefidir, onurumuzdur, bize Efendimiz Hazreti Muhammed’in emanetidir her şeyden önce. Kutsallarımıza asla namahrem ellerin değmesine müsaade edemeyiz. Bu yüzden Grup Anka olarak bu marşı bestelemeyi düşündük ve bu anlamda Mescid-i Aksa’ya destek verme kararı aldık" dedi.

"Bizim hiçbir şahsi çıkarımız yok"

ABD’nin Kudüs kararını duyar duymaz Marşı bestelemeye karar verdiklerini dile getiren Kurt, "Arkadaşlarımızla hemen oturduk, ‘ne yapabiliriz’ dedik gündeme dair. Bununla alakalı bir şiir yazdık, daha sonra da stüdyoya geldik ve böyle bir eser yapacağımızı söyledik. Aranjörümüz de sağ olsun bizi kırmadı ve bize destek olacağının sözünü verdi. Kısa bir zamanda stüdyoya geldik, burada çalışmalarımıza başladık ve eserimizi ortaya çıkarmış olduk. Biz daha önce de gündeme dair yapmış oluğumuz eserlerle bir takım eleştiriler aldık. Bu konuda eleştiriye de açığız. Ama şu bilinsin ki bizim hiçbir şahsi çıkarımız yok" şeklinde konuştu.

"Müslümanların üzerindeki zulmün reva görülmemesi gerektiğini haykırmak amacıyla bu tür çalışmalar yapıyoruz"

Marşı bestelerken hiçbir maddi çıkar gözetmediklerini vurgulayan Ahmet Kurt, "Bizim herhangi bir maddi beklentimiz yok, olamaz da zaten. Biz sadece mazlum coğrafyanın çocuklarını, kadınlarını, yetimlerini düşündüğümüz için Müslümanların üzerindeki bu zulmün reva görülmemesi gerektiğini haykırmak amacıyla bu tür çalışmalar yapıyoruz. Bu tür çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. İnşallah, yeni eserlerimiz gündeme katkı sağlamış olacaktır. Herhangi bir art niyetimiz olmadı, inşallah da olmayacak. Bize düşen görmezden gelmeyeceğiz, elimizi taşın altına sokacağız" ifadelerine yer verdi.

"Maddi bir çıkarım göstermeden, kalpten gelerek bu işi yaptıklarını biliyorum"

Uzun yılardır Kocaeli’de bulunan stüdyosunda aranjörlük yapan Serkan Çetin, projeye kendisinin de destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu konuyla bana geldiler ve ben esere baktım. Çok duyarlı sözler vardı. Ben de bu sosyal projelere çok duyarlıyımdır. Resulullah Efendimizin bize emaneti olan Kudüs’ün hakkında böyle bir çirkin kararın verilmesi beni de bir Müslüman olarak rahatsız etti. Ben de arkadaşlara bu sosyal sorumluluk projesine katkı vermekte mutluluk duyacağımı söyledim. Çünkü onların gönülden, maddi bir çıkarım göstermeden, kalpten gelerek bu işi yaptıklarını biliyorum. Bildiğim için de benim de çorbada birazcık tuzum olmak istedim" diye konuştu.

Kudüs Marşının sözleri ise şu şekilde:

“Çek elini değme kutsal mabede

Yıkarız dünyayı başına ABD

Semaya kalkmış tüm eller Kabe’de

Mescid-i Aksa’ya dualar yağar



Resul kokusu kaplamış Kudüs’ü

Yola koyulmuş İslam’ın ordusu

Yine gözümde yaş, gönlümde pusu

Mescid-i Aksa’ya dualar yağar



Zalim İsrail ordusu başa bela

Orta Doğu her gün matem, Kerbela

Nicesinde verilir her gün sela

Mescid-i Aksa’ya dualar yağar



Mescid-i Aksa bize Resul’ün emaneti

Allah vermez kafire hidayeti

Okusana Kuran ile ayeti

Mescid-i Aksa’ya dualar yağar



Şahlan artık Muhammed’in ümmeti

Böyle mi olmalıydı akıbeti

Kaldır üstünden zulmeti

Mescid-i Aksa’ya dualar yağar



Birlik beraberlik bizim yolumuz

Resullah’a uzanır kolumuz

Hayırlı olsun inşallah sonumuz

Mescid-i Aksa’ya dualar yağar”