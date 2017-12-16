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Gökyüzünü siyah dumanlar sardı!

Yangın, Körfez Çamlıtepe Mahallesi TEM Otoyolu kenarında bulunan asfalt üretiminde kullanılan ham madde fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya ait özel hat başı elektrik direğindeki kablolardan kıvılcım çıkmaya başladı. Elektrik direğinden düşen kıvılcımlar ise direğin altında açık alanda bulunan asfalt üretiminde yan ürün olarak kullanılan maddelerin üzerine düştü. Kolay tutuşabilme özelliğine sahip maddeler, üzerine düşen kıvılcımlarla bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin büyümesi üzerine fabrika yetkilileri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Şehrin üzerini siyah dumanla kaplanmasına neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere köpükle müdahale etti. Uzun süren çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Kimyasal maddelerin tamamen yandığı fabrikada ve elektrik hatlarında maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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