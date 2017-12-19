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Kimyasal madde yüzünü yaktı..!
Dilovası’da yaklaşık 1 sene önce yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden feci şekilde yalanan bir sokak köpeğinin yardımına çevreciler koştu. Vatandaşların tespit ettiği yaralı köpek için Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon Ve Eğitim Derneği(SOHAYKO)’dan yardım istendi. İhbar üzerine Dilovası Mermerciler Sitesine giden SOHAYKO Kurucusu Yasin Yılmaz, bir fabrikanın köğpek kulübesine sığınan yaralı köpeği alarak tedaviye götürdü. İstanbul Çekmeköy’de bir veteriner kliniğinde ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alınan köpeğin, kimyasal bir maddenin bulaşması sonucu yaralandığı tespit edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz