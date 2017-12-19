Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 13:58 TSİ

Kimyasal madde yüzünü yaktı..!

Dilovası’da yaklaşık 1 sene önce yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden feci şekilde yalanan bir sokak köpeğinin yardımına çevreciler koştu. Vatandaşların tespit ettiği yaralı köpek için Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon Ve Eğitim Derneği(SOHAYKO)’dan yardım istendi. İhbar üzerine Dilovası Mermerciler Sitesine giden SOHAYKO Kurucusu Yasin Yılmaz, bir fabrikanın köğpek kulübesine sığınan yaralı köpeği alarak tedaviye götürdü. İstanbul Çekmeköy’de bir veteriner kliniğinde ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alınan köpeğin, kimyasal bir maddenin bulaşması sonucu yaralandığı tespit edildi.

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Kimyasal madde yüzünü yaktı..! mask
Kimyasal madde yüzünü yaktı..!
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı mask
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı
Gökyüzünü siyah dumanlar sardı! mask
Gökyüzünü siyah dumanlar sardı!
Kocaelili grup Kudüs marşı besteledi! mask
Kocaelili grup Kudüs marşı besteledi!
Kına gecesi hastanede bitti! mask
Kına gecesi hastanede bitti!
Kocaeli'deki siyah dere görenleri şaşkına çeviriyor mask
Kocaeli'deki siyah dere görenleri şaşkına çeviriyor
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR