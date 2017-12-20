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İşte kazalar böyle yaşanıyor...
Görüntüde, 30 Kasım'da D-100 Karayolu Seka Tünel girişinde Ankara istikametine seyreden minibüsün, önüne manevra yapan otomobile çarpma anı yer alıyor. Çarpma sonrası devrilerek yan yatan otomobildeki sürücünün, yardıma gelen vatandaşlarca sıkıştığı yerden çıkarılması da güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz