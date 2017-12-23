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Gebze'de 7 araç birbirine girdi!

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Köşklü Çeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 7 araç, birbirine girdi. Zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslaGebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu,bir süre sonra tekşeritten ulaşıma açıldı.

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