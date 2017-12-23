Bugün 09:17 TSİ
Gebze'de 7 araç birbirine girdi!
Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Köşklü Çeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 7 araç, birbirine girdi. Zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslaGebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu,bir süre sonra tekşeritten ulaşıma açıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz