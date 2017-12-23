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Yangına giderken 6 kişi yaralandı!

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Kandıra sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir klimanın motorunun tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale etmeye giden41 BY 850 plakalı itfaiye aracı, aniden yola çıkan 41 R 4022 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Bu sırada arkadan gelen 41 L 0156 plakalı itfaiye aracı da kaza yapan itfaiye aracına çarptı. Kazada, 5itfaiye eri ileözel halk otobüsündeki 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, İzmit Seka Devlet Hastanesi ileKocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Terminale sevk edilenbaşka bir itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

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