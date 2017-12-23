Bugün 10:06 TSİ
Gölcük yolunda yangın: Araç perte çıktı!
Olay Başiskele Kullar köprülü kavşağı üzeri Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin Utku idaresindeki 41 HN 080 plakalı seyir halindeki hafifi ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Diğer sürücülerin kendisini uyarması sonucu aracını yol kenarına çeken Emin Utku’nun aracın motor kapağını açmasıyla bir anda alevler yükseldi. Yoldan geçen araçlardan gelen yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaralananın olmadığı olayda yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz