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Gölcük yolunda yangın: Araç perte çıktı!

Olay Başiskele Kullar köprülü kavşağı üzeri Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin Utku idaresindeki 41 HN 080 plakalı seyir halindeki hafifi ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Diğer sürücülerin kendisini uyarması sonucu aracını yol kenarına çeken Emin Utku’nun aracın motor kapağını açmasıyla bir anda alevler yükseldi. Yoldan geçen araçlardan gelen yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaralananın olmadığı olayda yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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