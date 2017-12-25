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Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Hacıhasan Mahallesi Çukurçeşme Sokak’ta saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere Y.K. (32), idaresindeki 41 R 9006 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağıya ilerleyen otomobil yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Otomobilin motor kısmında hafif bir duman görüldü. Yaralanan sürücüye ilk müdehale çevredeki vatandaşalar tarafından yapıldı. Kaza alanına çağırılan itfaiye ve sağlık ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Ayrıca Y.K.’nin ambulansa binmek istemediği öğrenildi. Polis kaza hakkında inceleme başlattı.

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