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Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü

Olay, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesinde bulunan ilçesinde bulunan bir börekçide meydana geldi. Sabah 04.00 sıralarında iş yerine giren hırsız, yazarkasa içinde bulunan yaklaşık 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık, sabah iş yerine gelen çalışanlar tarafından fark edildi. Güvenlik kameralarına da yakalanan hırsızın tedirgin tavırları dikkat çekti. Hırsızın, tezgahın arkasına kolay bir şekilde geçmek yerine, tezgaha tırmanarak paraları çalmayı tercih etmesi iş yeri sahibini bile güldürdü.

SAKİN BİR ŞEKİLDE GİRİYOR

Hırsızın önce dükkan etrafında gezdiğini ifade eden işyeri sahibi Samet Sayan, “Sabah 4 sıralarında, kimsenin olmadığı zamanlarda, en müsait gireceği yerden giriyor. Bizim camlarımız müsait. Sakin bir şekilde giriyor. Dükkanın içinde çok sakin. Sonra eğiliyor, kalkıyor, birisini görüyor zannedersem. Tezgahın arkasına dolaşmak yerine, tırmanarak paraları alıyor. Aksiyon arıyor galiba. Paraları alıp gidiyor” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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