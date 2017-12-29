Yangın öğle uykusunda yakaladı!

Olay, 14.30 sıralarında İzmit Erenler Mahallesi Akçakoca Konutları’ndaki 10 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı binanın 8. katında Mehmet K. Ve Halil İbrahim Ç. Adlı iki üniversite öğrencisinin kaldığı dairenin oturma odasında yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan öğrenciler yoğun dumana uyanarak önce kendilerini balkona attı. Alevlere müdahale etmek isteyen örenciler, salonda tutuşan çöp kutusundan kınan alevlerin koltuğa sıçradığını görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

GÜÇLÜKLE KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevleri söndüremeyen iki öğrenci, dumanların arasından zor da olsa kendilerini dışarı attı. Bu sırada olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla uzandıkları dairede alevlere müdahale etti. Yangına uykuda yakalandıklarını söyleyen Halil İbrahim Ç., “Salonda çöp kutusu vardı. Çöp kutusu birden alev alınca ben odadaydım arkadaşım uyandı. O fark etti ilk. Benim de cam açıktı fazla bir şey hissetmedim. Söndürmeye çalıştık, koltuk alev aldı. İyice büyüdü yani" dedi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince sakinleştirilen iki öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.