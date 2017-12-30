Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi

İzmit Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak üzerinde bulunan bir ambalaj üretim fabrikasında sabah çıkan yangında 2 fabrika tamamen yanmış ve bir otomobil servisinde de büyük hasar oluşmuştu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da akşam saatlerinde yangın çıkan alana gelerek incelemelerde bulundu. İş yerleri hasar gören işletmecilere geçmiş olsun dileklerini ileten Işık, yanan alanlarda bir süre gezerek yangın sonrası oluşan hasarı gözlemledi. Yangın sırasında ve sonrasında yapılan çalışmalar hakkında Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara’dan bilgi alan Işık, daha sonra alandan ayrıldı.