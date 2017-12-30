Bugün 09:29 TSİ
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi
İzmit Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak üzerinde bulunan bir ambalaj üretim fabrikasında sabah çıkan yangında 2 fabrika tamamen yanmış ve bir otomobil servisinde de büyük hasar oluşmuştu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da akşam saatlerinde yangın çıkan alana gelerek incelemelerde bulundu. İş yerleri hasar gören işletmecilere geçmiş olsun dileklerini ileten Işık, yanan alanlarda bir süre gezerek yangın sonrası oluşan hasarı gözlemledi. Yangın sırasında ve sonrasında yapılan çalışmalar hakkında Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara’dan bilgi alan Işık, daha sonra alandan ayrıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Necip - itfaiye aynı cadde üzerinde ve yakın bir mesafede iken böyle büyük bir yangın aklım almadı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.