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TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk! Görenler telefonlara sarıldı...

Kocaeli D-100 Karayolu üzerinde, özel donanımlı TIR ile taşınan dev parçanın üzerinde yolculuk eden işçi amatör kameralar tarafından kaydedildi. Karayolu üzerinde yolculuk yapan diğer sürüler, ilginç anı cep telefonu ile görüntüledi. İşçinin, dev parçanın köprü altlarından geçerken, takılıp takılmayacağını kontrol ettiği öğrenildi. Demir parça üzerinde yolculuk yapan işçinin, hiçbir önlem almaması dikkatlerden kaçmadı.

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