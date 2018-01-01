Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza TEM otoyolu İzmit mevkiinde bulunan Korutepe Tünelleri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mazgül K. İdaresindeki 34 YJ 1794 plakalı otomobil, Korutepe Tünneleri İstanbul istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarparak ters döndü. Ters dönen araç içerisindeki Nazgül K., Nabi K., Muhammet K. ve Süleyman K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yardımı ile araç içinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin aksadığı TEM İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılması sonucunda trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.