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Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaşındaki bebek yaralandı

Kaza, Gebze’nin Tatlıkuyu Mahallesi, Tatlıkuyu Caddesi üzerinde saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A. yönetimindeki 41 TN 072 plakalı otomobil 1313 Sokak’tan ana caddeye girmek istedi. Bu sırada yolda seyir halinde bulunan S.E. yönetimindeki 41 YM 224 plakalı otomobile çarptı. S.E.’nin 2 yaşındaki oğlu kafasından yaralandı. Anne S.E. büyük panik yaşadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaşındaki bebeğe müdahale etti. Kontrolü yapılan bebek Farabi Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis 41 TN 072 plakalı otomobil sürücü M.A.’ya cezai işlem uyguladı. Ayrıca M.A.’nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Polis kaza hakkında soruşturma başlattı.

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