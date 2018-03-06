Kocaeli’de çatı katı yangını

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Dut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını binanın alt katlarına sıçramadan kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntülediler.