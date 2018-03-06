Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Dün 10:31 TSİ

Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular

Olay akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde hareket halindeki otomobilin dikiz aynasına köpeği tasmasından bağlayan kişi veya kişiler köpeği kilometrelerce koşturdu. O anları gören hayvan severler tepki göstererek cep telefonuna kaydetti. Yaklaşık 2 kilometre köpeği araçla koşturan sürücü daha sonra gözden kayboldu.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular mask
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Kocaeli’de çatı katı yangını mask
Kocaeli’de çatı katı yangını
Dilovası'nın fabrikaları şarkılara konu oldu mask
Dilovası'nın fabrikaları şarkılara konu oldu
İstanbul’da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
İstanbul’da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR