Dün 10:31 TSİ
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Olay akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde hareket halindeki otomobilin dikiz aynasına köpeği tasmasından bağlayan kişi veya kişiler köpeği kilometrelerce koşturdu. O anları gören hayvan severler tepki göstererek cep telefonuna kaydetti. Yaklaşık 2 kilometre köpeği araçla koşturan sürücü daha sonra gözden kayboldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz