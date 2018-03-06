Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular

Olay akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde hareket halindeki otomobilin dikiz aynasına köpeği tasmasından bağlayan kişi veya kişiler köpeği kilometrelerce koşturdu. O anları gören hayvan severler tepki göstererek cep telefonuna kaydetti. Yaklaşık 2 kilometre köpeği araçla koşturan sürücü daha sonra gözden kayboldu.